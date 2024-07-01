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01 июля, 07:45

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Собянин: за 12 лет в Троицком и Новомосковском округах построено 390 км дорог

Собянин: за 12 лет в Троицком и Новомосковском округах построено 390 км дорог

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За последние 12 лет в ТиНАО построили 390 километров дорог. В частности, были реконструированы Калужское шоссе и 13 километров Варшавского.

Кроме того, как сообщил мэр Москвы, было проложено несколько крупных магистралей, в том числе три из пяти участков дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и трасса Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево. По словам Сергея Собянина, до 2026 года в ТиНАО построят еще 100 километров новых дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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