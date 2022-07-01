Собянин осмотрел крупнейший в Европе новый электробусный парк "Красная Пахра"

В ТиНАО около деревни Красная Пахра открыли одноименный электробусный парк площадью более 20 тысяч квадратных метров. Он стал крупнейшим в Европе – в парке можно будет обслуживать до 300 машин. Для них оборудовано 200 зарядных постов.

Сергей Собянин осмотрел новый электробусный парк. Он прокомментировал, что электробусы в 2023 году будут обеспечивать большую часть перевозок в ТиНАО. Машины улучшат экологическую обстановку в округе – постепенно на всех маршрутах заработает экотранспорт.

Всего по Москве курсируют 1000 электробусов, они постепенно вытеснят дизельные автобусы, тем самым снизят общее количество вредных веществ в воздухе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.