Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 13:15

Новости

Собянин: конкурс "Новатор Москвы" поставил рекорд по темпам регистраций

Собянин: конкурс "Новатор Москвы" поставил рекорд по темпам регистраций

Мэр Москвы рассказал о строительстве второго вестибюля станции "Рижская" БКЛ

Собянин рассказал о строительстве второго вестибюля станции "Рижская"

Объем инвестиций в экономику Москвы впервые превысил 8 трлн рублей – Собянин

Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

Собянин: с 2011 года в Москве благоустроено около 90 км набережных

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве набережных Москвы

Собянин рассказал о ранней диагностике онкологии в эндоцентре "Коммунарки"

Собянин: московские музеи и выставки за год посетили больше 17 млн раз

Свыше 2 000 человек зарегистрировались на участие в конкурсе "Новатор Москвы" с момента старта приема заявок. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Принять участие могут ученые, технологические предприниматели, изобретатели и инноваторы в возрасте от 14 лет. Допускается как индивидуальное участие, так и в команде до пяти человек. Конкурс проводится в трех номинациях: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика