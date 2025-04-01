Собянин: конкурс "Новатор Москвы" поставил рекорд по темпам регистраций

Свыше 2 000 человек зарегистрировались на участие в конкурсе "Новатор Москвы" с момента старта приема заявок. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Принять участие могут ученые, технологические предприниматели, изобретатели и инноваторы в возрасте от 14 лет. Допускается как индивидуальное участие, так и в команде до пяти человек. Конкурс проводится в трех номинациях: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.