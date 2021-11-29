Центр Гамалеи считает, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" эффективны против штамма "Омикрон". Однако специалисты все равно начали положенную по протоколу адаптацию вакцин.

В учреждении уверены, что при необходимости смогут поставить на рынки сотни миллионов доз российского препарата, чтобы бороться с "Омикроном". Модификацию против именно этого варианта коронавируса можно начать массово производить через 45 дней.

Ранее Россия запретила въезд иностранцев из девяти стран Африки и Гонконга. Последний рейс уже улетел из Кейптауна, но там еще остались российское туристы, которые пока не могут уехать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.