Румянцев рассказал о необходимости врачей-геронтологов для обслуживания пожилых пациентов

В Москве обсудили тему здоровья людей старшего поколения. Специальная встреча прошла на Покровке. И, по мнению модератора дискуссии, академика РАН Александра Румянцева, в московских поликлиниках должны работать врачи-геронтологи, которые специализируются именно на лечении людей в возрасте.
Как подчеркнул специалист, пожилые москвичи составляют около трети населения столицы, и, конечно, они нуждаются в особом подходе со стороны медиков.
"Речь идет о том, чтобы в поликлиниках, которые лечат пациентов старше 65 лет, появился врач-консультант геронтолог. Врач, который специализируется как раз на помощи лицам старшего поколения, который может не только назначать лекарства, но и их отменять. Потому что много заболеваний одновременно не могут использовать весь спектр лекарств для лечения каждого заболевания отдельно", – сказал Румянцев.
По словам академика, одна из главных проблем в том, что пожилые люди часто получают от разных врачей очень противоречивые рекомендации. А геронтолог может помочь им выбрать оптимальное лечение и дать комплексные советы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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