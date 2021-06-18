Безруков рассказал о необходимости прививок от коронавируса

12:30
О необходимости вакцинации говорят и звезды. Сергей Безруков отметил, что нужно бережно относиться к своему здоровью и рассказал, как на работу театров влияет то, что сейчас залы неполные.
"Я противник того чтобы делать прививку бездумно. Для этого нужно проверить свой организм, потому что должны быть все-таки рекомендации врача кому-то можно делать, а кому-то нет. Надо сделать, иначе мы будем добиваться коллективного иммунитета в течение 5–6 лет у нас страна большая", – сказал Безруков.
Он подчеркнул, что 50% зрителей в зале – то катастрофа для экономики театра.
"Это просто кошмар. Ну если мы будем так дальше продолжать, я не готов в течение 5–6 лет вот так с 50% рассадкой терпеть вот эти локдауны. Нужно всем подумать, даже противникам прививки!", – добавил Безруков.
Прошлой осенью в театрах можно было занимать только четверть кресел. В конца января эти правила смягчили – билеты стали продавать на 50% мест. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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