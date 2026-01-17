В Москве провели уникальную операцию по лечению синдрома Минора. Это редкая патология уха, при которой человек слышит работу собственного организма: например, биение сердца или движение суставов.

Операцию провели хирурги НИКИО имени Свержевского. С помощью специального материала врачи "запломбировали" лишнее отверстие, а после восстановили герметичность внутреннего уха так, чтобы аномальное движение жидкости прекратилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

