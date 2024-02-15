Всероссийский научно-практический форум проходит в НИИ неотложной детской хирургии

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии проходит XII Всероссийский научно-практический форум. Это одна из крупнейших дискуссионных площадок российского профессионального сообщества детских хирургов и врачей смежных специальностей.

Мероприятие будет идти три дня. В его программе заявлено около 250 докладов и выступлений ведущих экспертов. Как отмечается, их темы затронут практически все разделы неотложной детской хирургии и травматологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.