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15 февраля, 13:45

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Всероссийский научно-практический форум проходит в НИИ неотложной детской хирургии

Всероссийский научно-практический форум проходит в НИИ неотложной детской хирургии

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В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии проходит XII Всероссийский научно-практический форум. Это одна из крупнейших дискуссионных площадок российского профессионального сообщества детских хирургов и врачей смежных специальностей.

Мероприятие будет идти три дня. В его программе заявлено около 250 докладов и выступлений ведущих экспертов. Как отмечается, их темы затронут практически все разделы неотложной детской хирургии и травматологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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