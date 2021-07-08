В столичной лаборатории объяснили стоимость ПЦР-тестов

Несмотря на то что темпы вакцинации от коронавируса в столице увеличились, очереди на ПЦР-тесты пока не уменьшаются, как и сами цены на эти тесты. Заместитель генерального директора лабораторной службы Дарья Горякина объяснила цены на ПЦР-тесты.

"Мы не повышаем цену, потому что все игроки на рынке держат примерно одинаковую цену. Как на ПЦР-тесты, так и на антитела. То есть это среднерыночные цены, и мы их тоже придерживаемся", – рассказала Горякина.

Подробнее о том, сколько стоит сдать ПЦР-тест в частной клинике, – в сюжете телеканала Москва 24.