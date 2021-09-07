Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19 – ВОЗ

Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Однако это плато находится на достаточно высоком уровне – ежедневно выявляют до 4,5 миллиона случаев заражения, а также регистрируют порядка 78 тысяч смертей.

Данные показатели разнятся в различных регионах. Так, в Северной и Южной Америках число выявляемых случаев заболевания и смертей увеличивается. В Европе и Африке – эти показатели снижаются.

Как отметили в ВОЗ, ситуация все еще вызывает обеспокоенность. Судя по тому, что заболеваемость растет даже в странах с высоким уровнем вакцинации, вирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.