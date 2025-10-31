Форма поиска по сайту

31 октября, 20:45

Культура

В "Москино" рассказали о планах развития до 2030 года

В "Москино" рассказали о планах развития до 2030 года

Создатели кинопарка "Москино" провели встречи с кинематографистами. Главный художник Сергей Февралев показал новые площадки, рассказал об этапах работы и планах развития до 2030 года. По его словам, кинопарк должен стать центром российского кинематографа.

Всего за 3 летних месяца съемочные группы провели в кинопарке 600 смен. За это время "Москино" посетили более 140 тысяч москвичей и туристов. Таким образом, посещаемость кинопарка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 3 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

