Выставка монументального искусства столицы открылась в Музее Москвы

В Музее Москвы начала работу выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы". Экскурсию по экспозиции специально для зрителей Москвы онлайн провела куратор выставки Алина Корень.

Проект посвящен развитию монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 по 1980-е годы. В экспозицию вошли более трехсот произведений, которые хранятся в музейных фондах и частных коллекциях. В их числе – фрески, мозаики и сграффито, предназначенные для фасадов зданий и общественных пространств столицы.

Какие уникальные экспонаты могут увидеть посетители? В чем заключаются особенности монументального искусства и как оно влияет на зрителей? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.