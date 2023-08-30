Театр "Модерн" открыл сезон постановкой о Нюрнбергском процессе

Театр "Модерн" открывает сезон громкой премьерой. В центре сюжета – история, как Нюрнбергский процесс повлиял на дальнейшие события в мире. Авторы постановки "Цветы нам не нужны" обещают не только динамичный сюжет, но и яркие сценические решения.

В основу пьесы легли мемуары Альберта Шпеера – это архитектор Адольфа Гитлера, рейхсминистр вооружения и военного производства с 1942 по 1945 год. Подробнее о работе над постановкой – в эфире телеканала Москва 24.