В возрасте 72 лет ушел из жизни Александр Градский

Народный артист РФ, певец и композитор Александр Градский ушел из жизни на 73-м году жизни. Свою первую группу он собрал в 16 лет, выпустил десятки альбомов и хитов, открыл в Москве собственный музыкальный театр.

Зрители знают его как талантливого музыканта, основоположника русского рока и наставника шоу "Голос". В начале нулевых он даже гастролировал с западными звездами, в частности, Лайзой Миннелли и Джоном Денвером.

Градский работал до последних дней. Накануне в СМИ появилось сообщение о том, что он в больнице с подозрением на инсульт. А в ночь на воскресенье он умер.

В Мосгордуме уже предложили увековечить память певца. На доме, где он жил, появится памятная табличка с его именем.

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