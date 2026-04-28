28 апреля
Жителям и гостям столицы рассказали, куда можно сходить 28 апреля
Во вторник, 28 апреля, в Театре имени Пушкина в Москве пройдет спектакль "Эта прекрасная жизнь". Комедия рассказывает о паре актеров, которые когда‑то снимались в кино и теперь управляют небольшим частным театром. Их планы меняются после приезда в город известного режиссера.
Москвичи также могут посетить выставку "ВМЕСТЕ" в новом комплексе онкобольницы № 62 в Сколкове. Экспозиция посвящена человеку и его поиску опоры.
Во всех кинотеатрах столицы идет фильм "Родительский дом". По сюжету стюардесса Даша хочет продать бабушкин дом и купить квартиру в столице, но встреча с первой любовью меняет ее решение.
