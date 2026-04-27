27 апреля, 23:45
Церемония награждения лауреатов премии "Цех. За кадром" прошла в Москве
Церемония награждения лауреатов премии "Цех. За кадром" состоялась в Москве 27 апреля. Она прошла в зале "Горький Холл" на Киностудии Горького. Эта награда была специально придумана для представителей съемочных команд.
Всего на премию подали более 140 заявок. Большинство из них поступили от художников-постановщиков и звукорежиссеров. В этот раз конкурс прошел впервые, но в будущем станет ежегодным событием.
