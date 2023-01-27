Мультфильм "Изумительный Морис" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Мультфильм "Изумительный Морис" вышел на экраны кинотеатров в России. Мультфильм снят по мотивам книги британского писателя Терри Пратчетта.



По сюжету, говорящий кот Морис – аферист. Вместе со своими закадычными друзьями-крысами он заявляется в город, инсценирует атаку грызунов. А в нужное время, как в сказке, приходит мальчик с волшебной дудочкой и всех спасает. Конечно, не бесплатно. Но схема дает сбой. Герои сталкиваются со злом, которое не так-то просто победить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.