МАМТ перенес на апрель показ оперы "Хованщина" из-за COVID-19

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко перенес премьерные показы оперы "Хованщина" из-за коронавируса.

Спектакль по произведению Модеста Мусорского вернули в репертуар после долгого перерыва. Его планировалось отыграть на основной сцене театра 2 и 3 февраля. Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации показы перенесли на 13 и 14 апреля.

Купленные билеты будут действительны на новые даты. Сообщения об этом опубликованы на сайте театре и на его страницах в соцсетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.