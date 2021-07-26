Российские фильмы вошли в программы Венецианского кинофестиваля

На Венецианском кинофестивале покажут российские картины. В основной конкурс вошла лента Алексея Чупова и Натальи Меркуловой "Капитан Волкогонов бежал". Фильм рассказывает о человеке, которого объявляют преступником. Как получить прощение и попасть в рай, ему подсказывает потусторонний персонаж. Картина поборется за главный приз – "Золотого льва". Всего в основной программе участвуют 20 фильмов.

Ленту Владимира Битокова "Мама, я дома" включили в программу "Горизонты экстра". Это фильм о женщине, которая ищет своего сына, служившего по контракту в Сирии. Его объявляют погибшим, но однажды домой приходит молодой человек, который представляется сыном героини.

Фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября, организаторы уже предупредили, что залы будут заполнять только наполовину. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.