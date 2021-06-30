Джейми Ли Кертис получит "Золотого льва" Венецианского фестиваля за вклад в кинематограф

Фото: ТАСС/EPA/NINA PROMMER
Американской актрисе Джейми Ли Кертис вручат почетную статуэтку "Золотой лев Святого Марка" за карьерные достижения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию 78-го Венецианского кинофестиваля.
"Золотой лев" будет вручен Кертис 8 сентября во Дворце кино перед внеконкурсным показом фильма "Хэллоуин убивает" (Halloween Kills) режиссера Дэвида Гордона Грина, в котором она сыграла главную роль", – подчеркнули в заявлении.
Проведение 78-го Венецианского кинофестиваля запланировано в очном формате с 1 по 11 сентября, сообщают организаторы.
"Джейми Ли Кертис принадлежит к той немногочисленной группе голливудских актеров и актрис, которые способны наиболее убедительно олицетворять все те качества, которые представляют собой душу великого мирового кино", – отметил художественный руководитель старейшего в мире смотра Альберто Барбера.
Ранее стало известно, что онлайн-фестиваль Russian Film Festival в этом году состоится в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ, где покажут "Дорогих товарищей!" Андрея Кончаловского, "Конференцию" Ивана Твердовского, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой и другие российские картины.
Уточняется, что фестиваль начнется в июне с мероприятия на латиноамериканской VOD-платформе Qubit (Аргентина, Чили и Уругвай) и продолжится в Казахстане. В июле он пройдет в Азии и Южной Корее, Индии, Азербайджане и Израиле.
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