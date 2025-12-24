Форма поиска по сайту

24 декабря, 18:15

Организаторы рассказали о рождественской сказке "Новая Звезда" в Москве

В Москве представили главное рождественское представление страны – Патриаршую елку "Новая Звезда". Как рассказал генеральный директор и продюсер компании "Интербал" Сергей Новиков, это полноценный рождественский спектакль по оригинальному сценарию, который ставится ежегодно.

В основе сюжета – история мальчика Феди, который понимает, что деньги не заменяют любовь и искренность. Организаторы подчеркнули, что их главная задача заключается в том, чтобы после спектакля ребенок задал родителям вопросы о смысле Рождества, о настоящем чуде и вечных ценностях.

культурагородвидеоЕкатерина КузнеченковаАнастасия Тареева

