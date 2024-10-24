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24 октября, 23:45

Культура

Международная ярмарка искусства откроется 25 октября в "Тимирязев центре"

Международная ярмарка искусства откроется 25 октября в "Тимирязев центре"

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Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow открывается для всех желающих 25 октября. В этом году она впервые проводится в "Тимирязев центре".

На мероприятии будет представлено более тысячи произведений художников и десятки галерей. Чтобы легче было ориентироваться на ярмарке, все галереи распределены по шести секциям: "База", "Контур", "Тираж", "Дизайн", "Цифра", "Сообщества". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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