Международная ярмарка искусства откроется 25 октября в "Тимирязев центре"

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow открывается для всех желающих 25 октября. В этом году она впервые проводится в "Тимирязев центре".

На мероприятии будет представлено более тысячи произведений художников и десятки галерей. Чтобы легче было ориентироваться на ярмарке, все галереи распределены по шести секциям: "База", "Контур", "Тираж", "Дизайн", "Цифра", "Сообщества". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

