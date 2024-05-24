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24 мая, 22:00

Культура

В театре "Геликон-опера" проходит конкурс "Нано-Опера"

В театре "Геликон-опера" проходит конкурс "Нано-Опера"

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В музыкальном театре "Геликон-опера" проходит гала-концерт шестого международного конкурса молодых оперных режиссеров "Нано-Опера". Он существует с 2013 года. В этом году на соревнование было подано больше 250 заявок. Из них отобрали 10 конкурсантов.

Главная награда – возможность постановки в "Геликон-опере". В жюри сидят художественные руководители и директора ведущих зарубежных и российских оперных театров, известные театральные менеджеры и продюсеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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