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24 мая, 23:30

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Собянин: музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

Собянин: музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

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Музею славянской письменности "Слово" 24 мая 2024 года исполнилось пять лет. Как отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, за это время в нем провели более 7 000 образовательных мероприятий.

В честь дня рождения в музее подготовили праздничную программу. 25 мая там состоится концерт "Музыкальный фольклор", лекция, мастер-класс по каллиграфии и экскурсия на тему "Трудно ли быть автором". 26 мая также пройдут лекции и концерт "Созвучие веков".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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