Надежда Бабкина рассказала, как строится творческий процесс в коллективе "Русская песня"

Худрук и директор Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежда Бабкина рассказала, что дает своему коллективу полную творческую свободу.

Перед созданием номера Бабкина дает своим артистам задание сделать разбор произведения и придумать движения, а затем оценивает результат. Такой подход позволяет коллективу реализовывать свою потребность в самовыражении.

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