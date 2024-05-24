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24 мая, 18:00

Культура

Надежда Бабкина рассказала, как строится творческий процесс в коллективе "Русская песня"

Надежда Бабкина рассказала, как строится творческий процесс в коллективе "Русская песня"

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Худрук и директор Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежда Бабкина рассказала, что дает своему коллективу полную творческую свободу.

Перед созданием номера Бабкина дает своим артистам задание сделать разбор произведения и придумать движения, а затем оценивает результат. Такой подход позволяет коллективу реализовывать свою потребность в самовыражении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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