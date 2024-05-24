24 мая, 18:00Культура
Надежда Бабкина рассказала, как строится творческий процесс в коллективе "Русская песня"
Худрук и директор Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежда Бабкина рассказала, что дает своему коллективу полную творческую свободу.
Перед созданием номера Бабкина дает своим артистам задание сделать разбор произведения и придумать движения, а затем оценивает результат. Такой подход позволяет коллективу реализовывать свою потребность в самовыражении.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.