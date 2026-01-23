В Ленинградском зоопарке открылась выставка о подвиге работников в годы блокады

В Ленинградском зоопарке открылась выставка "Внимание! В кадре блокадный Зоосад", посвященная подвигу его работников в годы блокады Ленинграда. Проект создали совместно сотрудники зоопарка и творческая группа фильма "Красавица", посвященного той же теме.

В экспозиции представлены подлинные предметы военного времени, архивные материалы, а также реквизит, костюмы и декорации, созданные для кинофильма. Выставка состоит из трех тематических локаций: рабочего места сотрудника зоосада, жилой комнаты служителя и фотозоны с реалистичной фигурой бегемота.

