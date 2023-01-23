На российских стримингах выйдет сериал "Я "любила" мужа"

Кинокритики рассказали, какой сериал можно посмотреть на досуге. Они посоветовали обратить внимание на российский сериал "Я "любила" мужа", который выйдет на российских стриминг-сервисах.

По сюжету он напоминает нашумевший сериал "Почему женщины убивают". Главная героиня Ксения – образцовая домохозяйка, которая делает все для мужа. Он принимает это как должное, еще и изменяет супруге. На этом сходства с американским сериалом заканчиваются.

Ксения ради мужа решается на эксперименты в постели, но случайно его убивает. Без него нет доступа к деньгам, а своих средств у Ксении нет. Теперь ей надо искать работу, чтобы прокормить детей, а еще придумать, как избежать тюрьмы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.