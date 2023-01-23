08:00Культура
На российских стримингах выйдет сериал "Я "любила" мужа"
Кинокритики рассказали, какой сериал можно посмотреть на досуге. Они посоветовали обратить внимание на российский сериал "Я "любила" мужа", который выйдет на российских стриминг-сервисах.
По сюжету он напоминает нашумевший сериал "Почему женщины убивают". Главная героиня Ксения – образцовая домохозяйка, которая делает все для мужа. Он принимает это как должное, еще и изменяет супруге. На этом сходства с американским сериалом заканчиваются.
Ксения ради мужа решается на эксперименты в постели, но случайно его убивает. Без него нет доступа к деньгам, а своих средств у Ксении нет. Теперь ей надо искать работу, чтобы прокормить детей, а еще придумать, как избежать тюрьмы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.