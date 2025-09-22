Форма поиска по сайту

22 сентября, 23:00

Культура

Журнал "Кинорепортер" представил свой альманах

Главный глянцевый журнал о кино в России "Кинорепортер" представил свой альманах "Черно-белое кино".

Среди героев на страницах издания Никита Михалков, Александр Петров, Дарья Златопольская, Марк Эйдельштейн и другие звезды отечественного кинематографа.

Помимо фотографий, там собраны также фрагменты интервью и лучшие материалы, опубликованные в журнале за годы его существования. Почему авторы решили отказаться от цвета в оформлении – в эфире телеканала Москва 24.

