Ветеран СВО Эльдар Шарипов принял участие в открытии памятника Юрию Никулину

Памятник выдающемуся артисту и участнику Великой Отечественной войны Юрию Никулину открыли у центрального стадиона "Динамо" 22 апреля. С приветственным словом на мероприятии выступил участник СВО, капитан ВС РФ, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдар Шарипов.



"Юрий Никулин – фронтовик, актер, фильмы с участием которого смотрела вся страна. Сегодня мы открываем памятник великому артисту, настоящему патриоту и преданному болельщику "Динамо". Этот монумент – знак благодарности человеку за его преданное служение Родине", – сказал Шарипов.



Скульптура изображает Никулина на трибуне в образе болельщика. Любовь к футболу, как вспоминал сам артист в автобиографической книге "Почти серьезно…", ему привил отец. Над созданием монумента работал скульптор, народный художник Российской Федерации Александр Рукавишников. Рядом со стадионом уже находится одна из его работ – памятник вратарю Льву Яшину, установленный в 1999 году.

В мероприятии приняли участие родственники артиста, общественные деятели, представители футбольного клуба. Завершилось событие возложением цветов к монументу.

