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21 июня, 14:45

Культура

Актриса Гребенщикова рассказала, какие места в Москве любит больше всего

Актриса Гребенщикова рассказала, какие места в Москве любит больше всего

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Актриса МХАТ имени Максима Горького Алиса Гребенщикова рассказала, где предпочитает гулять в Москве. Так, в число ее любимых мест вошел парк "Сокольники", где артистка каталась когда-то на лыжах вместе с сыном.

Также Гребенщикова отметила привлекательность ВДНХ в районе ботанического сада имени Цицина и Мещерский парк.

Большое интервью с Алисой Гребенщиковой выйдет в пятницу, 21 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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