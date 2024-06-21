Актриса Гребенщикова рассказала, какие места в Москве любит больше всего

Актриса МХАТ имени Максима Горького Алиса Гребенщикова рассказала, где предпочитает гулять в Москве. Так, в число ее любимых мест вошел парк "Сокольники", где артистка каталась когда-то на лыжах вместе с сыном.

Также Гребенщикова отметила привлекательность ВДНХ в районе ботанического сада имени Цицина и Мещерский парк.

Большое интервью с Алисой Гребенщиковой выйдет в пятницу, 21 июня, в эфире телеканала Москва 24.