"Юмор на все времена": Ролан Быков

В данном выпуске – история выдающегося актера, сценариста, режиссера, многогранного человека – Ролана Быкова. В общей сложности он сыграл в 115 фильмах, причем многие из них сыграны в комедийном жанре. В программе расскажут о забавных историях, которые происходили с Роланом Быковым на съемочной площадке.

Почему Ролан Быков любил снимать фильмы про детей? Как в детстве подрабатывал, гадая на картах и после какого случая вся коммунальная квартира стала называть его артистом? Об этом – в программе "Юмор на все времена".