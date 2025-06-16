В Москве художники обновили поверхность стены Виктора Цоя и покрасили в желтый цвет

В центре Москвы началась реставрация знаменитой стены певца Виктора Цоя. Художники-активисты полностью зачистили старую поверхность, нанесли грунтовку и покрасили стену в желтый цвет. На ней вновь появится портрет легендарного музыканта и строки из его песен. Организаторы отмечают, что решили поднять изображение выше, чтобы защитить его от случайных надписей.

Стена Цоя появилась в 1990 году и стала культовым местом для поклонников артиста. Сюда приходят, чтобы вспомнить творчество музыканта и оставить послания в его честь. Подобные арт-объекты есть и в других городах – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и даже за пределами России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.