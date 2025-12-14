14 декабря, 09:30Культура
Более 1,7 тыс представлений пройдет на площадках "Путешествия в Рождество"
Более 1,7 тысячи представлений пройдет на площадках "Путешествия в Рождество". Фестиваль стартовал в рамках проекта "Зима в Москве".
В городе работает 35 его площадок. Они открыты в центре и практически в каждом округе столицы. Фестиваль продлится до 11 января.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
