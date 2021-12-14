Warner Bros. представила первый трейлер картины "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". В продолжении культовой истории будет рассказано о противостоянии молодого Альбуса Дамблдора и темного волшебника Геллерта Гриндевальда, желающего захватить власть над всем миром.

К ролям в новой ленте вернулись Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер), Эзра Миллер (Криденс Бэрбоун) и Дэн Фоглер (Якоб Ковальски).

Роль Геллерта Гриндевальда исполнит Мадс Миккельсен, пришедший в проект вместо Джонни Деппа. Последнего заменили после скандала с Эмбер Херд.

В России премьера картины запланирована на 7 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.