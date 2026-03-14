Новости мира: СМИ раскрыли настоящее имя художника Бэнкси

Журналисты Reuters в рамках собственного расследования раскрыли настоящее имя художника Бэнкси и опубликовали его фотографию. Мастер сохранял свою анонимность десятки лет. Как выяснило издание, сейчас художника зовут Дэвид Джонс. Это имя Бэнкси взял себе несколько лет назад, до этого он называл себя Робин Ганнингем. Его адвокат не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию.

Домашний хряк по кличке Мерлин стал обладателем статуса самой популярной свиньи-блогера в соцсетях по версии Книги рекордов Гиннесса. Поросенок стал известен после того, как хозяйка начала учить питомца "разговаривать" с помощью кнопок с записью голоса. Обычно Мерлин сообщает владелице, что хочет поесть и поиграть, или просто привлекает внимание.

