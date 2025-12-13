13 декабря, 16:15Культура
Билеты на выставку Марка Шагала в Пушкинском музее раскуплены до конца года
До января на выставку Марка Шагала в Пушкинском музее уже практически нельзя не попасть. На этот год билеты почти все раскупили. Столько уникальных полотен художника не собирали вместе около 40 лет.
У посетителей Пушкинского музея появилась редкая возможность увидеть произведения, которые на протяжении десятилетий хранились в запасниках или не выставлялись вовсе.
