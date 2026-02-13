Ракова сообщила о начале четвертого сезона фестиваля "Живая сцена" в Москве

В Москве открылся четвертый сезон фестиваля "Живая сцена" содружества школьных театров. В этом году свои таланты покажут свыше 900 школьных и студенческих коллективов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фестиваль проходит по направлениям "Благосклонная Талия" и "Школьная Мельпомена". В первой категории участвуют все школьные и студенческие театры. Коллективы делятся своим опытом постановки спектаклей, фотографиями, видеоматериалами и афишами, а также рассказывают о жизни своих театров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.