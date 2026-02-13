Столичному проекту "Музыка в метро" исполнилось 10 лет. Сейчас в нем принимают участие более 400 музыкантов, хотя начинался проект всего с 30 артистов. Сейчас площадки в подземке стали желанной сценой для многих исполнителей благодаря хорошей акустике и большому количеству слушателей.

На станции "Чеховская" гитарист Андрей Денисенко играет чистую импровизацию, и пассажиры останавливаются послушать музыку, забыв о спешке. Слушатели признаются, что такая музыка помогает расслабиться после учебы и заряжает положительной энергией.

