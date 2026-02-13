Форма поиска по сайту

13 февраля, 22:45

Столичному проекту "Музыка в метро" исполнилось 10 лет

"Москва едет": культура в транспорте

"Сити": выставка "Саврасов и тишина" в музее "Новый Иерусалим"

"Интервью": Юлия Петрова – о том, чем музеи удивляют современного посетителя

"Сити": фильмы ко Дню святого Валентина в кинотеатрах Москвы

"Мосбилет" представил подборку спектаклей по школьной программе

Дом-музей Марины Цветаевой можно посетить 12 февраля в рамках "Музейной недели"

Новости Московского транспорта

Минкульт освободил Константина Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ

Эксперты предположили, почему Богомолов отказался от должности ректора Школы-студии МХАТ

Столичному проекту "Музыка в метро" исполнилось 10 лет. Сейчас в нем принимают участие более 400 музыкантов, хотя начинался проект всего с 30 артистов. Сейчас площадки в подземке стали желанной сценой для многих исполнителей благодаря хорошей акустике и большому количеству слушателей.

На станции "Чеховская" гитарист Андрей Денисенко играет чистую импровизацию, и пассажиры останавливаются послушать музыку, забыв о спешке. Слушатели признаются, что такая музыка помогает расслабиться после учебы и заряжает положительной энергией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуратранспортметрогородвидеоДемид ГустовЕкатерина Ефимцева

