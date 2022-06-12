На концерте ко Дню России выступила Лариса Долина

Концерт по случаю Дня России стартовал на Красной площади в Москве.

Перед гостями и жителями столицы выступили Лариса Долина, оперный певец Аскар Абдразаков и Государственный камерный хор Республики Татарстан. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.