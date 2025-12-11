В Москве открылся VIII Молодежный форум "Наследие"

В столице начал работу VIII Молодежный форум "Наследие" – образовательный проект департамента культурного наследия Москвы, организованный совместно с ведущими столичными вузами. Это уникальная площадка для обмена опытом в сфере реставрации и охраны архитектурных объектов.

Ключевой частью программы является конкурс, в котором около 400 студентов из более чем 30 вузов разрабатывают проекты реставрации памятников архитектуры и предлагают варианты их современного использования. Форум включает также образовательную, деловую программы и фестиваль.

