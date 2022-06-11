Фестиваль "Времена и эпохи" начался в Москве

В центре Москвы начали работать более 20 площадок исторического фестиваля "Времена и эпохи".

Он посвящен наиболее интересным периодам российской истории и культуры. Так, здесь можно узнать о правилах поведения на петровских ассамблеях или научиться фехтовать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.