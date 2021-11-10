Актриса Наталия Орейро получила российский паспорт. Церемония состоялась в здании российской дипмиссии в Аргентине.

Орейро сначала зачитала текст присяги на русском языке, а затем на испанском. Позже она сказала по-русски: "Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России".

Ранее указ о присвоении гражданства уругвайской актрисе подписал Владимир Путин. При этом известно, что Наталия Орейро не собирается переезжать жить в Россию, а останется в Буэнос-Айресе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.