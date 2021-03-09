Вечер оперы и балета прошел на "Красном Октябре"

Дресс-код Black Tie, классическая музыка и бутоньерка как символ наступившей весны – так открылся вечер оперы и балета на "Красном Октябре".

В программе были сцены из мирового и русского балета как в классической, так и в современной интерпретации, а в залах выставили редкие сценические наряды из известных постановок. Все костюмы были созданы в разное время – уникальный и штучный товар. Например, платье оперной примадонны Галины Калининой оценивается в несколько тысяч долларов. Подробнее – в сюжете.