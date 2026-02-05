Премьера фильма "Здесь был Юра" состоится в столичных кинотеатрах 5 февраля. Это история о двух музыкантах, чьи планы нарушает внезапное появление родственника, нуждающегося в опеке.

Кроме того, на Винзаводе откроется выставка "Неспортивное поведение", где художники исследуют тему нарушения правил при сохранении своей идентичности. В Театре эстрады в 19:00 начнется моноспектакль "Максим Аверин. Расправь крылья" с участием студентов Щукинского театрального училища.

