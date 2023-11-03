Фильм "Край надломленной луны" вышел в российский прокат

На российские экраны вышел фильм "Край надломленной луны". На Московском кинофестивале в этом году он получил приз в программе "русские премьеры".

По сюжету девочка-подросток узнает, что мать много лет обманывала детей, утверждая, что их отец мертв. Она просто запрещала ему появляться на глазах у детей.

Дочь это ранит так сильно, что она сбегает из дома. Старшая сестра находит ее на старой даче, где все трое теперь должны проговорить все, что много лет болело.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.