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03 ноября, 08:00

Культура

Фильм "Край надломленной луны" вышел в российский прокат

Фильм "Край надломленной луны" вышел в российский прокат

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На российские экраны вышел фильм "Край надломленной луны". На Московском кинофестивале в этом году он получил приз в программе "русские премьеры".

По сюжету девочка-подросток узнает, что мать много лет обманывала детей, утверждая, что их отец мертв. Она просто запрещала ему появляться на глазах у детей.
Дочь это ранит так сильно, что она сбегает из дома. Старшая сестра находит ее на старой даче, где все трое теперь должны проговорить все, что много лет болело.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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