В Театре на Таганке прошла экскурсия по закулисью спектакля "Lё Тартюф. Комедия"

3 июня в Театре на Таганке состоялась экскурсия по закулисью спектакля "Lё Тартюф. Комедия". Режиссер постановки и драматург Юрий Муравицкий рассказал о своем творческом замысле и позволил понаблюдать за репетицией актеров.