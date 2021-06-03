Кроме фильма Серебренникова в Каннах покажут еще одну российскую картину

Фильм "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова покажут в Каннах. Он включен в основной конкурс кинофестиваля. Картина снята по книге Алексея Сальникова, сценарий написал сам Серебренников. Фильм о нескольких днях жизни автослесаря Петрова и его семьи в постсоветском Екатеринбурге накануне Нового года.

Но это не единственная лента из России. В секции "Особый взгляд" покажут новую работу Алексея Германа-младшего "Дело". Она о преподавателе из небольшого городка, который борется за свои идеалы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.