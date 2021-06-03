Фильм Серебренникова вошел в программу Каннского фестиваля

Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Программу смотра объявили в четверг, 3 июня. И российского кино там довольно много.

В секции "Особый взгляд" покажут новую работу Алексея Германа-младшего "Дело". Картина рассказывает о преподавателе из небольшого городка, который борется за свои идеалы.

В программу "Особый взгляд" также вошел фильм о современном Кавказе "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.