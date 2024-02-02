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02 февраля, 16:30

Культура

Николай Цискаридзе рассказал, что не мечтает вернуться на большую сцену

Николай Цискаридзе рассказал, что не мечтает вернуться на большую сцену

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Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе отметил, что не мечтает вернуться на большую сцену. Балетмейстер подчеркнул, что он сделал выбор сам и сообщил о своем уходе заранее.

Тем временем в середине февраля в московском концертном зале "Зарядье" пройдут вечера балета "Виват, Академия!". Они приурочены к 285-летию Академии русского балета имени Вагановой и 50-летию ее ректора Николая Цискаридзе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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