02 февраля, 16:30Культура
Николай Цискаридзе рассказал, что не мечтает вернуться на большую сцену
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе отметил, что не мечтает вернуться на большую сцену. Балетмейстер подчеркнул, что он сделал выбор сам и сообщил о своем уходе заранее.
Тем временем в середине февраля в московском концертном зале "Зарядье" пройдут вечера балета "Виват, Академия!". Они приурочены к 285-летию Академии русского балета имени Вагановой и 50-летию ее ректора Николая Цискаридзе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.