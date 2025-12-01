Выставка "Магия блеска" откроется в Историческом музее

Неделя в Москве начнется с нескольких ярких культурных событий. В Историческом музее откроется выставка "Магия блеска. Стразы и граненая сталь XVIII – начала XIX века", где большинство экспонатов будут представлены публике впервые.

Также столичных жителей приглашают на мастер-класс "Секреты новогодней флористики", где можно будет создать еловый венок своими руками. Кроме того, в рамках проекта "ТеатрHD" в кинотеатрах покажут спектакль "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.